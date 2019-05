Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro ha salutato l’avvio dei lavori evidenziando che l’infrastruttura energetica avrà un “ruolo chiave per l’intera regione e per l’Europa”. “Il progetto guiderà una vera diversificazione delle fonti e delle rotte per la fornitura del gas naturale”, ha detto Borisov durante l’incontro con il primo ministro greco a margine della cerimonia. I due capi di governo hanno anche rilevato l'importanza dell'interconnettore come parte dei progetti comuni dei Balcani in particolare per lo sviluppo di altri progetti che prevedono la realizzazione di strade, ferrovie, porti e infrastrutture digitali utili a rafforzare la connettività e la stabilità nella regione. Il premier di Sofia ha ricordato che, attraverso l'Igb, la Bulgaria i paesi confinanti avranno anche accesso ad altre forniture dalla regione del Caspio e da terminali di gas naturale liquefatto esistenti o futuri. (segue) (Bus)