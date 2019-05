Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (5)

- Da parte greca, Tsipras ha assicurato che l'opera, insieme ad altri progetti energetici strategici come il gasdotto Transadriatico (Tap), rafforzerà il ruolo economico e geopolitico del proprio paese. In questo contesto, ha rilevato Tsipras, la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento sono considerate dal governo di Atene prioritarie per lo sviluppo anche di altri progetti, come il Tap, il Corridoio verticale, il gasdotto EastMed, il terminale di Gas naturale liquefatto (Gnl) di Alessandropoli, quello di Revythoussa e lo stesso gasdotto Turkish Stream 2. "Con il Corridoio verticale, la cui prima sezione è proprio l'Igb, prende il via una rete di trasporto energetico in grado di trasformare i Balcani in un hub dell'energia. Una grande quota di gas dell'Igb proverrà dal Tap, la cui operatività è attesa per il 2020 e che porterà il gas naturale dall'Azerbaigian ai mercati europei", ha dichiarato Tsipras sottolineando che la Grecia con la sua politica estera attiva “ha portato allo storico accordo di Prespa" e a diversi altre "azioni multilaterali" nell'Europa sud orientale e nel Mediterraneo orientale. La Grecia, ha rimarcato ancora Tsipras, rappresenterebbe oggi un "pilastro di stabilità e cooperazione” nei Balcani e nell’Europea orientale. (segue) (Bus)