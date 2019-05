Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (6)

- Il ministro dell'Energia e dell'Ambiente greco, Georgos Stathakis, ha evidenziato il “momento storico” per i Balcani che grazie alla prima posa di oggi potranno godere di un “mercato unico integrato” del gas. Il ministro greco ha considerato l’Igb la “pietra miliare” del corridoio di trasporto che porterà il gas naturale dal gasdotto transadriatico (Tap) al cuore dei Balcani. "E’ un momento storico per i Balcani, ma anche per l’intera area dell'Europa sud-orientale, stiamo ponendo le fondamenta per il passaggio ad un mercato del gas unificato nella nostra regione, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per attuare questo progetto, e in particolare la mia collega (ministro dell’Energia bulgaro) Teromenuska Petkova, per l'eccellente cooperazione", ha affermato Stathakis. Inoltre il gasdotto potrebbe essere un'opzione in futuro per il trasporto del gas dai depositi nel Mediterraneo orientale verso i mercati europei, oltre a “migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento”, ha aggiunto. l'Igb, ha rilevato il ministro, contribuirà anche alla creazione di un “mercato del gas integrato nei Balcani, con flussi di prodotti stabili e prezzi bassi, che consentirà l'ingresso di nuovi attori". (segue) (Bus)