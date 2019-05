Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (7)

- Proprio sulla complementarietà dell’Igb con altre infrastrutture energetiche ha posto l’accento l’amministratore delegato di Icgb per la parte greca, Konstantinos Karayannakos. "La sinergia dell'Igb con altri progetti energetici chiave - parte del Corridoio meridionale del gas come Tap e Tanap rende la necessità dell'interconnettore come parte inseparabile della strategia energetica globale e delle priorità dell'Europa", ha dichiarato Karayannakos rilevando che il progetto garantisce una reale diversificazione delle forniture di gas, che “migliorerà” le posizioni della Grecia e della Bulgaria sul mercato dell'energia e contribuirà all'integrazione dell'intera regione. La controparte bulgara, Teodora Georgieva, ha rimarcato il “continuo impegno aziendale di Icgb e dei suoi azionisti, la volontà politica dei governi di Bulgaria e Grecia e l'indiscutibile sostegno della Commissione che ci hanno aiutato a superare con successo le sfide dell’Igb". (segue) (Bus)