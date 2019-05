Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (8)

- Il commissario per l'Unione energetica e vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, ha inviato i suoi saluti in occasione della cerimonia tramite un messaggio video. Nel suo intervento ha osservato che la realizzazione di Igb migliorerà la sicurezza delle forniture di gas per la regione e contribuirà alla connettività energetica dell'Europa. Il primo vice primo ministro dell'Azerbaigian, Yagub Eyyubov, ha partecipato personalmente alla cerimonia esprimendo il proprio sostegno al completamento del progetto. Eyyubov ha inoltre sottolineato la necessità di una cooperazione efficace e continua tra l'Azerbaigian, la Bulgaria e la Grecia, non solo nel settore energetico. L'Igb ha anche ricevuto il sostegno della società azera Socar, che fornisce la capacità principale di Bulgargaz (più grande compagnia di distribuzione di gas naturale bulgara), che rappresenta la spina dorsale del progetto. (segue) (Bus)