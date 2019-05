Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (9)

- Sempre lo scorso 22 maggio è stato annunciato che la Bulgaria riceverà un totale di 33 milioni di euro dall’Unione europea, di cui 28 milioni in sovvenzioni, nell'ambito di un nuovo programma per le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica. Il programma è finanziato dal meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo 2014-2021. Il budget del programma è il doppio di quello del precedente periodo di programmazione grazie ad uno stanziamento di 8,2 milioni di euro mentre 3,5 milioni di euro saranno destinati all’efficientamento delle risorse idroelettriche. I beneficiari di questa procedura saranno i comuni e le società per la distribuzione dell’acqua. (Bus)