Milano: tutti i dettagli della proposta tariffaria varata dalla giunta, ora all'esame del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Marino in una nota diffonde i dettagli della riforma tariffaria di Atm, varata questa mattina dalla giunta comunale, precisando che i prezzi degli abbonamenti rimarranno invariati e ci saranno miglioramenti per anziani e giovani. La proposta si basa sul nuovo sistema tariffario (Stibm) dell'Agenzia di Bacino e sarà illustrata in Commissione Mobilità nei prossimi giorni, quindi dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale per essere approvata ed entrare in vigore a metà luglio. Lo scorso 18 ottobre il Consiglio aveva già approvato un ordine del giorno con gli indirizzi del nuovo sistema tariffario alla base della proposta di oggi della Giunta. "Il nuovo sistema tariffario - spiega la nota del Comune - supera i numerosi sistemi attualmente in vigore e consente, in modo equo e unitario, la piena integrazione dei titoli di viaggio e l'accesso all'intera offerta di trasporto pubblico compresa nel bacino di Milano, Monza e Brianza. Per la prima volta si semplifica organicamente per i cittadini la struttura delle tariffe e si riducono il numero e la tipologia dei titoli necessari a spostarsi. La semplificazione in molti territori extraurbani si traduce per i pendolari in riduzione delle tariffe e ha lo scopo di rendere sempre più competitivo l'uso dei mezzi pubblici con la riduzione dell'uso dei veicoli privati a favore di una maggiore fluidità degli spostamenti e della qualità dell'ambiente". Fra gli elementi principali contenuti nella proposta di oggi, che riguarda solo il bacino di Milano, il mantenimento del costo dell'abbonamento agli attuali 330 euro a tutela dell'utilizzo continuativo del trasporto pubblico da parte di cittadini e lavoratori. Con una possibilità in più, quella della rateizzazione mensile del pagamento. (segue) (com)