Milano: tutti i dettagli della proposta tariffaria varata dalla giunta, ora all'esame del Consiglio (2)

- Inoltre, si propone di introdurre la timbratura multipla nella rete metropolitana (sempre nell'ambito della validità del titolo). Fra le novità più importanti la gratuità dell'intero servizio trasporti per i giovani fino a 14 anni per dare un aiuto concreto alle famiglie. Sempre per i giovani il piano prevede che il prezzo dell'abbonamento resti invariato e ridotto fino a 27 anni anziché 26; inoltre vengono estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro (mensile o annuale ridotto rispettivamente a 22 e 200 euro) a prezzo invariato rispetto a oggi. Dedicata ai giovani anche una un'altra novità: scende da 29 a 12 euro fino ai 27 anni l'abbonamento al BikeMi per chi è abbonato anche al trasporto pubblico. A partire dai 28 anni il costo per il doppio abbonamento passa da 29 a 24 Euro. Per tutti, a partire dall'introduzione del nuovo sistema tariffario, sarà possibile "caricare" l'abbonamento del BikeMi sulla tessera Atm integrando completamente i due servizi. Facilitazioni anche per gli anziani: gratuito l'abbonamento per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro; per gli over 65 con reddito Isee tra 16 e 28mila euro l'abbonamento annuale Atm costa 200 euro; il nuovo 'Senior Off Peak', a parità di costo, varrà in superficie da inizio servizio (e non solo dalle 9.30) e sarà disponibile per tutti dai 65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni. Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per persone disoccupate con Isee inferiore ai 16mila euro e per persone detenute in permesso lavorativo esterno al luogo di detenzione. (segue) (com)