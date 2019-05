Milano: tutti i dettagli della proposta tariffaria varata dalla giunta, ora all'esame del Consiglio (3)

- Riviste invece le tariffe di titoli di viaggio occasionali, fra cui il biglietto singolo che passa da 1,50 a 2 euro, ma con uso esteso: il biglietto singolo sarà infatti valido non solo a Milano ma anche nei comuni di prima fascia come Rho Fiera, Sesto San Giovanni, Rozzano, San Donato, Bresso, Bollate etc. "Vogliamo un servizio di trasporto pubblico sempre migliore – dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente – e su questo stiamo investendo, anche a fronte di minori risorse da Governo e Regione. Per questo abbiamo scelto di tutelare lavoratori e cittadini e non turisti e utenti occasionali. Muoversi su una rete di trasporto collettivo efficiente, veloce, capillare con tariffe eque su un territorio sempre più ampio è l'unica risposta possibile al bisogno di spostarsi delle persone e a garanzia di una migliore qualità dell'aria che respiriamo". (com)