Bankitalia: Gelmini (FI), inappuntabile Visco, governo serio correggerebbe linea

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota: "Le inappuntabili 'Considerazioni finali' del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sono dense di riflessioni condivisibili, ma sono anche una critica serrata, implicita ed esplicita, alla linea economica portata avanti da questo governo. Dall'esigenza di puntare allo sviluppo del Mezzogiorno – anziché ai sussidi – a quella di favorire 'in tutti i modi' l'aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, incentivando l'occupazione femminile, alle considerazioni sui rischi di un debito fuori controllo, alla necessità di interventi per favorire le imprese e di riforme di ampio respiro, al richiamo severo con cui ha concluso il suo intervento sugli effetti negativi della propaganda ('le parole sono azioni'): a palazzo Chigi saranno fischiate le orecchie. Un governo serio, e questo non lo è, - attacca Gelmini - prenderebbe atto degli errori che ha commesso e si impegnerebbe per correggere la linea e ottenere dall'Unione europea quel 'Fondo europeo' per il rimborso del debito, che Visco ha proposto come 'assicurazione sovranazionale' che protegga i percorsi di riduzione dei debiti pubblici. Per far questo però - conclude - servirebbe quell'autorevolezza che il nostro esecutivo non ha".(Com)