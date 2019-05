Traffico Milano: per lavori realizzazione quarta corsia dinamica chiusure su tratti urbani A4 e A8

- A partire dal 3 giugno per dei lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Torino, nelle due notti consecutive di lunedì 3 e di martedì 4 giugno, con orario 22:00-5:00, l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Brescia, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 giugno, l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia, nelle due notti consecutive di martedì 4 e di mercoledì 5 giugno, con orario 22:00-5:00; dalle ore 22:00 di sabato 8 alle ore 7:00 di domenica 9 giugno e dalle 23:00 di domenica 9 alle 5:00 di lunedì 10 giugno, il tratto Milano Viale Certosa-allacciamento A52 Tangenziale nord, verso Brescia, dalle 1:00 alle 06:00 di sabato 8 giugno, il tratto Sesto San Giovanni-Milano Viale Certosa, verso Torino, dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 8 giugno; dalle 22:00 di sabato 8 giugno alle ore 7:00 di domenica 9 giugno e dalle 23:00 di domenica 9 alle 5:00 di lunedì 10 giugno e il tratto Cormano-allacciamento A52 Tangenziale nord, verso Brescia, dalle 22:00 di sabato 8 alle 7:00 di domenica 9 giugno e dalle 23:00 di domenica 9 alle 5:00 di lunedì 10 giugno. Lo comunica in nota Autostrade per l'Italia. Sulla A8 Milano-Varese per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia, dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 8 giugno; dalle 22:00 di sabato 8 giugno alle ore 7:00 di domenica 9 giugno e dalle 23:00 di domenica 9 alle 5:00 di lunedì 10 giugno. (Com)