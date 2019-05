Usa: Trump, il Messico riprenda il controllo del paese dai signori della droga

- Il Messico deve "riprendere" ai "signori della droga" e ai cartelli "il controllo" del paese, mettendo fine al flusso di criminalità che devasta gli Stati Uniti. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump segnalando che le tariffe all'importazione dei prodotti messicani annunciate nella giornata di ieri sono anche pensate "per fermare droghe e migranti illegali". Il "90 per cento delle droghe che entra negli Stati Uniti arriva dal Messico e dalla nostra frontiera sud", ha scritto Trump secondo cui il fenomeno ha portato lo scorso anno a "80.000 persone morte e 1.000.000 persone in rovina". Una situazione "portata avanti per molti anni" senza che "sia stato fatto nulla. Abbiamo un deficit commerciale con il Messico di 100 miliardi di dollari. È il momento", ha scritto Trump. (segue) (Mec)