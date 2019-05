Usa: Trump, il Messico riprenda il controllo del paese dai signori della droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l'annuncio della Casa Bianca, il presidente messicano rispondeva invitando la controparte a un incontro a risolvere il problema attraverso il dialogo e non con "misure coercitive". "Cittadino presidente, le propongo di approfondire il dialogo, cercare alternative di fondo al problema migratorio", ha scritto Lopez Obrador in una lettera diffusa sui media. "Per favore, ricordi che non mi manca il coraggio, non sono un vigliacco né un timorato, ma una persona che agisce secondo i principi: credo nella politica che, tra le altre cose, è stata inventata per evitare lo scontro e la guerra", ha aggiunto Amlo. Il presidente messicano ha quindi ammonito la Casa Bianca sull'utilità di procedere a colpi di sanzioni, soprattutto su questioni così delicate e complesse. "Non credo nella legge del taglione, 'nell'occhio per occhio, dente per dente'", una strada che ci trasformerebbe "tutti in sdentati o guerci", ha detto Lopez Obrador offrendo l'apertura di un dialogo che parta dalla consapevolezza che "gli esseri umani non lasciano le loro abitazioni per piacere ma per necessità". Il presidente ha quindi dato istruzione al ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard Casaubond, di recarsi negli Stati Uniti per cercare un punto di intesa sulla questione. (segue) (Mec)