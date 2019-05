Usa: Trump, il Messico riprenda il controllo del paese dai signori della droga (5)

- Il nuovo braccio di ferro interviene nel momento in cui il Messico, approfittando della crisi commerciale tra Usa e Cina, era diventato il principale partner del paese vicino. Cifre del ministero dell'Economia riportate dal quotidiano "El Universal" segnalano che il maggior capitolo delle vendite messicane agli Usa è rappresentato dai veicoli leggeri, per un valore che nel 2018 ha toccato quota 30 miliardi di dollari. Seguono computer e altre apparecchiature digitali, con un valore di export pari a 20 miliardi di dollari. In terza posizione ci sono i veicoli per il trasporto merci, 10 miliardi di dollari, seguiti dai trattori con 9 miliardi di dollari e dagli schermi televisivi, 8 miliardi di dollari. (segue) (Mec)