Milano: De Pasquale (FI) su Atm, Sala fa pagare a milanesi costo del trasporto fuori città

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, in una nota critica le nuove tariffe Atm varate oggi dalla giunta. "In 8 anni - osserva - la sinistra ha raddoppiato il costo del biglietto. Aumenta non solo il biglietto, ma anche carnet e mensili. Si complica e peggiora la scontistica. Le donne tra 60 e 65 non potranno più avere l'abbonamento ridotto salvo che attestino di essere in pensione. Aumentano i mensili per giovani. Con la manovra i residenti e il Comune di Milano (cioè i contribuenti di Milano) pagheranno per garantire la tariffa unica agli utenti dei territori circostanti. I comuni circostanti però verseranno un'inezia (7 tutti insieme contro i 600 di Milano)". "Sala farà pagare ai milanesi il costo del trasporto fuori Milano. Tutto ciò, è oramai messo nero su bianco, per aumentare le entrate comunali e non per per esigenze Atm (in utile). Questo salasso ci impone di fare in Consiglio ogni possibile opposizione", conclude.(com)