Lettera Ue: Bernini (FI), Tria ammaina bandiere elettorali gialloverdi

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota commenta: "Il ministro Tria nella lettera di risposta all'Ue ha annunciato che il governo ridurrà la spesa 'per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022'. Siccome tutte le previsioni indicavano che l'impatto più costoso, a medio-lungo termine, di Quota 100 e Reddito di cittadinanza farà sentire nei prossimi due anni, questo significa - conclude - che la maggioranza sta ammainando i suoi due provvedimenti bandiera". (Com)