Rifiuti: Ama, a lavoro per ripristino Tmb Rocca Cencia entro domenica

- "Sono proseguite senza sosta, anche oggi, le operazioni dei tecnici Ama per riparare il guasto al nastro di evacuazione degli scarti dell’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Rocca Cencia, che ha causato la temporanea indisponibilità della struttura. L’azienda conta di ripristinare la piena funzionalità dell’impianto entro questa domenica". Lo comunica in una nota Ama. "L’azienda capitolina, oltre al serrato lavoro di programmazione giornaliera e monitoraggio dei flussi complessivi, sta attuando anche - si legge ancora nella nota - un importante lavoro di verifica e controllo puntuale sui conferimenti delle utenze non domestiche, in particolare bar, ristoranti ed attività di ristoro. Tecnici operativi territoriali, anche nei prossimi giorni, proseguiranno l’azione di contatto diretto con queste utenze, sensibilizzando e spingendo gli esercenti ad utilizzare al meglio il servizio di raccolta differenziata 'porta a porta' a loro dedicato. Il nuovo servizio mirato per le utenze commerciali - spiega Ama - ha già permesso di intercettare oltre 12mila tonnellate di materiali riciclabili (plastica e metalli, scarti organici, carta e cartone, vetro) al mese. L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità e la quantità dei materiali differenziati prodotti da queste utenze, ma anche mantenere fruibili i cassonetti stradali per i rifiuti domestici correttamente separati dalle famiglie. Continuano anche le iniziative - conclude Ama - di controllo per prevenire e sanzionare l’abbandono di rifiuti ingombranti e speciali lungo strade ed aree pubbliche". (Com)