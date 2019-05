Governo: Di Battista, momento difficile, lo affronteremo, Di Maio ha fatto bene ministro

- Alessandro Di Battista, del Movimento cinque stelle, in un'intervista esclusiva a "Povera Patria" che andrà in onda lunedì 3 giugno su Rai2, alla domanda se ci sia aria di crisi, ha risposto: "Beh, è un momento difficile, però, onestamente, ne abbiamo già affrontati altri nella nostra storia, per cui affronteremo pure questo". Quanto alle affermazioni di Grillo, che in riferimento al governo parla di virtuale e reale, poi, Di Battista, ha sottolineato: "Onestamente, io ho una visione da fuori e la maggior parte dei provvedimenti fatti da questo governo che personalmente mi soddisfano da cittadino li ha fatti il Movimento cinque stelle. E' la verità. Per cui, evidentemente, non ce l'abbiamo fatta a farli percepire; e poi ci sono anche una serie di provvedimenti complessi che hanno bisogno di un po' di tempo affinché producano dei risultati. Però questa è pure responsabilità di chi li fa e secondo me Di Maio li ha fatti bene, secondo me Luigi ha fatto veramente bene il ministro, ma proprio tanto bene. E alla fine - ha concluso - è pagato per fare il ministro; per cui io lo sostengo, lo sostengo tanto". (Rin)