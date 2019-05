Governo: Epifani (Articolo Uno), tema lavoro assente da sue priorità

- Il deputato di Articolo Uno, del gruppo Liberi e uguali, Guglielmo Epifani, commenta su Facebook: "La minaccia della chiusura dello stabilimento della Whirlpool di Napoli di oggi, la situazione di Mercatone Uno ieri, pongono insieme alle altre crisi non risolte un fondamentale problema di difesa dell'occupazione e degli insediamenti produttivi in Italia". Per l'ex leader Cgil, "il tema del lavoro è nei fatti sostanzialmente assente dalle priorità del governo. Tra Flat tax, Quota 100, Reddito di cittadinanza e Autonomia differenziata, si parla di tutto fuorché di lavoro e investimenti. Serve - sottolinea - rovesciare l'ordine delle urgenze al più presto, pena l' aggravamento della situazione". (Com)