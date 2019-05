Messico: ministro Esteri a Usa, migranti e consumo droghe non sono responsabilità del paese

- Il Messico non è responsabile del flusso di migranti centroamericani verso il nord del continente, né dell'elevato consumo di droghe negli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard Casaubond nel pieno della polemica nata con la decisione della Casa Bianca di varare nuove daz per costringere il paese a interrompere il flusso di migranti. "Il Messico p il principale socio commerciale degli Stati Uniti. Ciò che ricevono dal nostro paese sono beni e servizi essenziali, produttività", ha scritto Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il flusso migratorio dall'America centrale e altri paesi o l'elevato consumo di stupefacenti non sono responsabliità del Messico", ha aggiunto il ministro, atteso oggi a Washington proprio per affrontare la questione. (segue) (Mec)