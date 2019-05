Kosovo: Lavrov, autorità di Pristina agiscono “impunemente” con sostegno occidentale (2)

- E' stato trasferito ieri a Belgrado l'impiegato russo della missione Onu in Kosovo (Unmik), Mikhail Krashchnochenkov, dopo essere stato ricoverato in seguito alle ferite subite nel corso del suo arresto da parte della polizia kosovara nei giorni scorsi. L'impiegato Unmik è stato successivamente rilasciato dalle autorità kosovare. La vasta operazione condotta alle prime luci dell'alba del 28 maggio nel nord del Kosovo, da parte delle forze di polizia kosovare, ha portato a numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili, poi rilasciati, che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. Sono stati arrestati anche due impiegati della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), di cui uno, il cittadino russo Mikhail Krasnoshchekov, è stato rilasciato. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. Secondo il premier kosovaro Ramush Haradinaj l'operazione è stata finalizzata solamente all'applicazione della legge. "L'azione della polizia è stata contro le persone coinvolte nel traffico illegale, nella criminalità organizzata e in altri crimini", ha dichiarato Haradinaj il giorno dell'operazione tramite il suo profilo Facebook. (segue) (Git)