Kosovo: leader partiti Ldk e Psd concordano su esigenza elezioni anticipate

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa ha concordato con il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) Shpend Ahmeti i passi da compiere per presentare una mozione di sfiducia contro il governo del premier Ramush Haradinaj. Un comunicato stampa diffuso al termine dell'incontro riferisce che i due leader hanno concordato sull'esigenza di elezioni anticipate nel paese e che a tale scopo "lavoreranno per assicurare il sostegno necessario sia dell'opposizione che dei parlamentari della maggioranza". Ahmeti, da parte sua, ha detto che il Psd è pronto ad avviare una partnership con l'opposizione per attuare "iniziative congiunte". Dopo l'uscita della Lista serba dalla maggioranza di governo a Pristina, il governo Haradinaj ha potuto contare per alcuni mesi sul sostegno esterno del Psd per continuare la sua attività. (segue) (Kop)