Kosovo: leader partiti Ldk e Psd concordano su esigenza elezioni anticipate (3)

- Dopo un colloquio avuto nei giorni scorsi con l'ambasciatore francese a Pristina Didier Chabert, il leader del maggiore partito di opposizione ha ribadito che l'Ldk non intende partecipare al dialogo con la Serbia, portato avanti da questo governo in quanto sono necessarie elezioni anticipate. "La posizione dell'Ldk sul dialogo con la Serbia è chiara - ha dichiarato Mustafa -. I confini della Repubblica del Kosovo, come proclamati con la dichiarazione d'indipendenza il 17 febbraio 2008 e riconosciuti da oltre 100 Stati, non sono negoziabili". Secondo Mustafa, quindi, l'Ldk non prenderà parte al dialogo con la Serbia in quanto tali negoziati "dovrebbero essere guidati da un governo che ha il sostegno di un ampia maggioranza in parlamento". "Le elezioni sono vitali e inevitabili", ha concluso. (segue) (Kop)