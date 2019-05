Serbia-Kosovo: presidente Vucic, assenza di reazioni Ue a dichiarazioni Thaci è fine diritto internazionale (2)

- Riguardo alla situazione relativa ai diritti civili in Kosovo, il capo dello Stato serbo ha detto ironicamente che "là sembra che il problema maggiore sia nel nord del Kosovo, mentre al sud non c'è droga". "Gnjilane, Pristina, Pec, Prizren, Urosevac, lì di droghe non ce n'è per niente, lì fiorisce il rispetto, da tutte le parti. Questa è la loro argomentazione, e voi fermi e ... ma cosa si può aggiungere", ha commentato ancora Vucic. Il presidente serbo ha poi detto che gli appartenenti alle forze kosovare hanno intenzionalmente colpito nove serbi nel corso dell'operazione che martedì scorso ha portato ad una serie di arresti nel nord del Kosovo a maggioranza serba. "Quei nove serbi che non avevano niente a che fare, neanche con il traffico di merci secondo quanto hanno detto. Li hanno tutti picchiati intenzionalmente con i calci dei fucili sulla testa", ha detto ancora Vucic. (segue) (Seb)