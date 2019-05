Kosovo: Eulex, missione non coinvolta in operazione polizia nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Eulex non è stata in alcun modo coinvolta nell'operazione della polizia kosovara nel nord del paese. Lo ha precisato oggi una nota stampa della missione di assistenza dell'Unione europea in Kosovo, che smentisce alcune notizie emerse sulla stampa locale dopo l'operazione di polizia "Contrabbando" dello scorso 28 maggio. Eulex precisa inoltre che pertanto nessuno dei suoi dipendenti è stato mai arrestato nell'ambito di questa operazione. "Certamente Euelex sta adempiendo e continuerà ad adempiere i suoi doveri nel rispetto del suo mandato", conclude il comunicato.(Kop)