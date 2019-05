Kosovo: viceministro Esteri di Mosca, dipendente russo Unmik arrestato nell'esercizio delle sue funzioni (4)

- Krasnoshchekov, ricoverato presso l'ospedale di Mitrovica per le ferite riportate nel corso dell'operazione, ha già lasciato il Kosovo da ieri e si trova a Belgrado per le cure mediche. L'ambasciata russa a Belgrado ha riferito ieri in giornata che "Krasnoshchekov ha attraversato la linea amministrativa tra il Kosovo e la Serbia centrale, nelle prossime ore lo stiamo aspettando a Belgrado, dove riceverà un'assistenza medica qualificata dopo essere stato colpito dai cosiddetti 'poliziotti'", ha dichiarato l'ambasciatore russo in Serbia Alexander Chepurin tramite Twitter. Il premier Haradinaj ha spiegato oggi che il cittadino russo e' stato proclamato "persona non grata" "a seguito delle sue azioni contro l'ordine costituzionale del Kosovo, contro i valori universali, la pace e la stabilita'". (segue) (Kop)