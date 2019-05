Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi

- I Paesi Bassi si sono rivolti ufficialmente alla Commissione europea chiedendo l'attivazione del meccanismo di sospensione del regime di esenzione dei visti per i cittadini albanesi. Oggi il rappresentante permanente dei Paesi Bassi all'Unione europea, Robert de Groot, ha inviato la richiesta al commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, a seguito della decisione presa dal parlamento del suo paese lo scorso 11 aprile. A favore della richiesta di rivolgersi alla Commissione europea sul caso dei visti hanno votato 92 parlamentari, su 150 membri di cui è composta la Camera dei rappresentanti olandesi. Il voto in aula è stato chiesto dai cinque forze politiche, di cui tre che fanno parte della coalizione di governo, sostenendo che il provvedimento sarebbe necessario per frenare il diffondersi della criminalità albanese. (segue) (Alt)