Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (2)

- Nella lettera rivolta al commissario Avramopoulos, il rappresentante dei Paesi Bassi scrive che "negli ultimi anni, i problemi con i cittadini albanesi hanno attirato l'attenzione dei cittadini nei Paesi Bassi. I cittadini albanesi svolgono un ruolo significativo nella criminalità organizzata in città come Amsterdam e Rotterdam e in altre regioni del paese. Un altro sviluppo – spiega la lettera - è il crescente numero di immigrati clandestini provenienti dall'Albania, per lo più giovani uomini che vogliono iniziare una nuova vita nel Regno Unito (utilizzando i porti olandesi come trampolino). Anche il numero di domande di asilo da parte di cittadini albanesi è costantemente elevato", scrive De Groot, sottolineando che "queste circostanze stanno minando il sostegno pubblico alla liberalizzazione dei visti in generale e la liberalizzazione dei visti in particolare per i cittadini albanesi". (segue) (Alt)