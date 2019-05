Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (3)

- Secondo le autorità olandesi, in tale situazione ci sarebbero i presupposti previsti nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 e in particolare "un rischio aumentato o una minaccia imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna degli Stati membri, in particolare a seguito di informazioni e dati oggettivi, concreti e pertinenti comprovati da un aumento sostanziale dei reati gravi connessi ai cittadini di tale paese terzo dalle autorità competenti; un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo, ai quali è stato rifiutato di entrare o risiedere nel territorio dello Stato membro; e l'aumento sostanziale del numero di domande di asilo presentate dai cittadini di quel paese terzo per il quale il tasso di riconoscimento è basso". (segue) (Alt)