Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (4)

- Secondo i dati riportati nella lettera inviata al commissario Ue, il numero dei cittadini albanesi trovati illegalmente nel territorio dei Paesi Bassi sarebbe salito a 945 persone nel 2018, da 395 nel 2017, 370 nel 2016 e 155 nel 2015. Mentre il numero degli albanesi ai quali è stata rifiutata l'entrata nel 2018 è stato di 245 persone, in calo rispetto a 285 nel 2017, ma in crescita invece rispetto ai 200 nel 2016 e 185 nel 2015. I dati sulle richieste di asilo invece variano da anno in anno. Nel 2015 sono state registrate 1005 richieste, salite a 1665 l'anno successivo, per scendere poi a 365 nel 2017 e risalire leggermente a 550 richieste nel 2018. Le autorità dei Paesi Bassi, che dal 2015 hanno riconosciuto l'Albania quale un paese d'origine sicuro, hanno approvato meno dell'1 per cento delle richieste di asilo. (segue) (Alt)