Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (5)

- Nella sua lettera, il rappresentante permanente all'Ue De Groot spiega comunque che "l'Albania e i Paesi Bassi stanno lavorando insieme per contrastare la questione della criminalità organizzata da parte dei cittadini albanesi nei Paesi Bassi", notando la firma di una lettera di intenti tra il ministro della Giustizia e il ministro della migrazione dei Paesi Bassi e il ministro degli Interni e il ministro della Giustizia dell'Albania, il 23 maggio 2018. "Sebbene la cooperazione tra le autorità di polizia, giudiziarie e dell'immigrazione sia migliorata, c'è ancora spazio per ulteriori miglioramenti e la cooperazione non ha finora portato a concreti successi sul terreno", ha notato De Groot, aggiungendo che dopo un incontro fra i rispettivi ministri dell'Interno nel marzo di quest'anno "il 23 maggio 2019, la polizia olandese ha ricevuto informazioni su soggetti e gruppi di criminalità organizzata in Albania. Queste informazioni saranno la base per un incontro di esperti quest'estate tra le autorità di contrasto dell'Albania e dei Paesi Bassi". (segue) (Alt)