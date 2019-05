Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (6)

- Trovatosi a Tirana, due settimane fa, in occasione del lancio dell'operazione di Frontex, la Guardia costiera e di frontiera europea, che prevede lo schieramento di squadre congiunte con la polizia di frontiera albanese, lungo il confine fra l'Albania e la Grecia, il commissario europeo Avramopoulos ha spiegato a proposito della decisione del parlamento dei Paesi Bassi che "se una richiesta per la sospensione del regime di libera circolazione nell'area Schengen dovesse giungere, noi faremo un'attenta analisi nel rispetto delle procedure e ai dati che raccoglieremo, per decidere se tale misura va presa o meno", ha precisato Avramopoulos. Secondo il ministero degli Esteri albanese, un paese membro potrebbe chiedere alla Commissione europea di avviare le procedure di sospensione del meccanismo di circolazione senza visti solo se si sono verificate delle precise condizioni, e nel caso dell'Albania "non c'è niente del genere". (segue) (Alt)