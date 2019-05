Ue: Paesi Bassi chiedono a Commissione sospensione regime senza visti per cittadini albanesi (7)

- Il ministero albanese ha spiegato che "alla luce dei fatti siamo convinti che la richiesta del parlamento olandese non potrà trovare sostegno alla Commissione europea", aggiungendo che l'immigrazione illecita degli albanesi verso i Paesi Bassi è in costante calo, e la sospensione viene attivata se c'è un incremento del 50 per cento. Anche i dati sulla criminalità sono in sensibile calo, mentre la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei due paesi, come dichiarato anche dai funzionari olandesi, risulta eccellente". A parere del ministero degli Esteri albanesi, la decisione del parlamento dei Paesi Bassi sarebbe avvenuta anche sotto l'effetto della campagna elettorale per le europee di maggio. "Il clima elettorale ha avuto senza ombra di dubbio il suo effetto. Anche se siamo dispiaciuti che l'Albania diventi parte dell'agenda politica dei partiti in gara siamo convinti che al di la dell'orizzonte delle europee i fatti verranno a prevalere sugli stereotipi elettorali". (Alt)