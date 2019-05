Iran: Aiea, acqua pesante e uranio arricchito in aumento ma non superano limiti

- Le scorte di acqua pesante e di uranio arricchito dell'Iran stanno aumentando, ma non superano i limiti consentiti dall'accordo sul nucleare firmato a Vienna nel luglio 2015. Lo ha annunciato oggi l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) nella sua prima relazione trimestrale dopo l’annuncio fatto dall’Iran lo scorso 8 maggio di una riduzione degli impegni presi all’interno dell’accordo di Vienna. Secondo i dati dell’Aiea, lo riserve di acqua pesante dell’Iran sono cresciute leggermente a 125,2 tonnellate, ma sono ancora al di sotto del massimo consentito di 130 tonnellate, mentre la quantità di uranio arricchito UF6 è salita a 174,1 chilogrammi, molto al di sotto del limite di 300 chilogrammi. L’Aiea ha sottolineato che i suoi tecnici non riscontrato per ora alcuna violazione dell’accordo sul nucleare da parte dell’Iran. (Res)