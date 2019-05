Pallavolo: Volleyball nations league maschile, azzurri battuti 3-1 dall'Iran

- La nazionale italiana nella gara inaugurale della Pool 1 della Volleyball nations league ha ceduto per 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25) all’Iran. Dopo aver conquistato il primo set e dopo aver dominato nella prima parte della seconda frazione di gara, gli azzurri hanno ceduto agli avversari. In questo primo match del weekend a Jiangmen in apertura di gara il ct Gianlorenzo Blengini ha schierato il sestetto composto da Oleg Antonov, Simone Anzani, Gabriele Nelli, Daniele Lavia, Roberto Russo, Simone Giannelli e il libero Fabio Balaso. Coach Kolakovic risponde con Shafiei, Ghafour, Manavi, Sayed, Marouf, Ebadipour e il libero Hazratpour. Domani alle 10 ora italiana gli azzurri scenderanno di nuovo in campo allo Jiangmen sports center gym per disputare la seconda partita della Pool 1 contro la Germania allenata dal ct Andrea Giani. (Ren)