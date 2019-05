Umbria: difensore civico Regione incontra rappresentanti associazione Umana onlus

- Il difensore civico della Regione Umbria, Marcello Pecorari, ha incontrato nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia, Elena Brugnone, presidente dell’associazione Umana onlus - Unione malati anziani non autosufficienti - e il professor Fausto Grignani. La presidente Brugnone ha posto all’attenzione del difensore civico le problematiche riscontrate dalle persone anziane non autosufficienti per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie. Da parte sua il difensore civico ha precisato che l’ambito del proprio intervento assumerebbe particolare significato ed efficacia proprio in relazione alla tutela dei diritti dei malati indipendentemente dalla loro età ed ha espresso piena disponibilità per la soluzione delle problematiche sollevate dall’associazione, fra cui i tempi di attesa per l’inserimento degli anziani non autosufficienti nelle residenze protette. (Ren)