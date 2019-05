Ue: M5s su lettera Tria, necessarie spiegazioni, no a tagli welfare

- Immediata la reazione sul blog delle Stelle alla lettera del ministro Tria all'Unione europea. "Secondo le prime indiscrezioni nella lettera da inviare alla Ue, che Tria e la Lega hanno scritto, sono previsti tagli allo stato sociale per il triennio 2020-2022. Questa scelta è incomprensibile e sono necessarie delle spiegazioni - si legge -. La linea che, d’accordo con la Lega, abbiamo seguito come governo è stata quella della lotta all’austerità - sottolinenano dal blog -. Posizione confermata dai risultati elettorali delle Europee in cui è stato detto che è necessario fare la Flat tax per i redditi bassi anche sforando il deficit. Gli italiani - ricorda il M5s - si aspettano da questo governo lotta all’austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non i tagli al welfare". (Rin)