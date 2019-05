Solidarietà: Unitalsi, dal 2 giugno sezione romana-laziale in pellegrinaggio a Lourdes con bambini reparto oncologia Gemelli

- Domenica prossima, 2 giugno 2019, partirà dalla stazione Ostiense di Roma alle ore 19.35 il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes della sezione romana-laziale dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali), che per questo viaggio si unirà al treno organizzato dalla sezione calabrese. "Saranno circa 100 - riferisce l'Unitalsi in una nota - i pellegrini romani e laziali, soci dell'Unitalsi, che grazie la treno bianco raggiungeranno il santuario francese. Tra loro disabili, ammalati, giovani e sacerdoti. In particolare saliranno sul treno anche alcuni bambini del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli. Previsto anche un aereo in partenza da Roma Fiumicino il 3 giugno 2019 con 170 persone. Il tema del pellegrinaggio riprenderà il Tema Pastorale per il 2019 proposto dal santuario di Lourdes: 'Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro'. Accompagneranno il pellegrinaggio: Preziosa Terrinoni, presidente della sezione romana-Laziale dell'Unitalsi, Vincenzo Lombardo Trapani, presidente della sezione calabrese dell'Unitalsi, e Anna Rubini, presidente della sottosezione aziendale". "Il pellegrinaggio - spiega Terrinoni - rappresenta un momento altamente significativo, in cui tutti i nostri soci si riuniscono per pregare e per sostenersi l'un l'altro, annullando ogni barriera e ogni differenza. Insieme alla Grotta affideremo alla Vergine Maria la nostra associazione, le persone ammalate, disabili e sofferenti che partono con noi e i giovani ai quali anche Papa Francesco sta dedicando un'attenzione particolare, sottolineando come la chiesa abbia bisogno di loro e della loro gioia". (Com)