Istruzione: Torino, genitori bocciano le mense di scuole elementari e medie

- Nel corso della seduta odierna della V Commissione, presieduta da Massimo Giovara, l’assessora ai servizi educativi Antonietta Di Martino ha presentato i risultati di un’indagine di customer satisfaction effettuata nel dicembre scorso fra i genitori degli utenti delle scuole d’infanzia e dell’obbligo, al fine di verificarne il livello di soddisfazione e di individuare possibili miglioramenti. Si è trattato, è stato spiegato nel corso della riunione, di una rilevazione basata sulla percezione del servizio che i genitori elaborano attraverso i propri figli. Il questionario on line è stato indirizzato ai titolari del borsellino elettronico, circa l’80% del totale degli utenti. 22.456 i questionari inviati, 3947 quelli restituiti, una percentuale pari al 17,57%, con un massimo del 18.20% per le scuole primarie. Ai destinatari è stato chiesto di rispondere, in forma anonima, a una serie di domande inerenti vari fattori di qualità, attribuendo una votazione a 1 a 10, in crescendo a seconda del livello di soddisfazione, sia alla soddisfazione che all’importanza attribuita. I valori medi delle valutazioni sulle singole voci sono stati condensati in una “media delle medie” che, per le scuole primarie è risultata di 6.30 decimi per la soddisfazione e 6.81 per l’importanza attribuita. Valori che per la scuola secondaria sono risultati di poco inferiori, 6.01 e 6.75, mentre più alto è risultato il punteggio per le scuole dell’infanzia - caratterizzate dalla presenza della mensa fresca - con la soddisfazione a 7,37 e l’importanza attribuita a 7.19. (segue) (Rpi)