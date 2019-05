Istruzione: Torino, genitori bocciano le mense di scuole elementari e medie (2)

- Particolarmente alti sono risultati i punteggi attribuiti all’importanza del fattore importanza dell’appetibilità delle portate, con valori oscillanti tra 8.77 e 8.85, accompagnata da un giudizio negativo per la soddisfazione a questo proposito sia nelle scuole secondarie (4.47) che primarie (5.26), mentre resta positivo per le scuole dell’infanzia, con 6.99. Mentre i menu proposti sono ritenuti sostanzialmente equilibrati dal punto di vista nutrizionale, sempre con maggiore soddisfazione nelle scuole dell’infanzia (7,37), nelle scuole primarie e secondarie il giudizio non arriva alla sufficienza a proposito della presenza di cibi che piacciono ai bambini. I primi piatti, promossi nel caso dei bimbi più piccini (7.29) non arrivano alla sufficienza nelle primarie e secondarie (5.84 e 5.22), con analoga discrepanza per la carne e il pesce. Approvate la pulizia dei locali e l’acqua potabile in caraffa, mentre la verdura pare soddisfare solo i più piccoli (7.05 contro 5.76 e 5.13 nelle scuole primarie e secondarie). Giudizi positivi anche su cortesia, disponibilità, rispetto delle norme igieniche e professionalità del personale addetto. La quantità del cibo è stata generalmente approvata, con un picco di 7,28 nelle scuole dell’infanzia e un minimo di6.18 nelle secondarie. Complessivamente, è stato evidenziato, nelle scuole d’infanzia, con mensa fresca, la percezione del servizio è migliore rispetto alle scuole primarie e secondarie, dove il servizio è fornito con pasti veicolati da ditte esterne. (segue) (Rpi)