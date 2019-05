Istruzione: Torino, genitori bocciano le mense di scuole elementari e medie (3)

- Particolare attenzione ha destato il giudizio complessivo sul servizio che si è chiesto ai genitori di formulare: il 7.26 per le scuole dell’infanzia scende al 5.81 per le scuole primarie e ancora al 5.33 per le scuole secondarie. Negli ultimi due casi il giudizio negativo appare in controtendenza rispetto ai valori medi sui singoli aspetti del servizio, risultati nella sufficienza. A partire dalle valutazioni espresse su importanza e soddisfazione per i vari aspetti del servizio, sono state individuate alcune azioni prioritarie, dalla presenza di cibi che piacciono a bambini e bambine e loro appetibilità, fattori comuni a tutte le tipologie di scuola, ai primi piatti. Nel mese di febbraio, un secondo questionario – elaborato in considerazione dei dati ricavati dal primo – è stato inviato a 489 componenti delle Commissioni mensa, genitori e insegnanti, accreditati sulla piattaforma Prisma Mensa, con la tecnica dell’intervista on line. Il feedback è stato pari al 48.05 %, con 235 questionari restituiti. A proposito del tema Composizione del pasto: alimenti da incrementare o diminuire, le risposte sono andate prevalentemente nel senso di lasciare invariate le frequenze degli attuali alimenti, con consistenti minoranze a suggerire la riduzione della carne rossa (25%) o l’aumento di ortofrutta e pesce (intorno al 40%). Per quanto riguarda l’Importanza di alcuni aspetti del servizio, alti punteggi hanno ottenuto la qualità del cibo (al top con il 74%) e la sua gradibilità (56%), con attenzione anche a varietà e quantità. (segue) (Rpi)