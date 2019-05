Istruzione: Torino, genitori bocciano le mense di scuole elementari e medie (4)

- Quando si è trattato di giudicare gli aspetti che influiscono sulla qualità del servizio, i componenti delle Commissioni mensa hanno indicato prioritariamente la stagionalità del cibo (52%) e la presenza di alimenti a km zero (35%). Infine, per quanto concerne il Migliorare la qualità dei piatti, le risposte hanno individuato una priorità nel condimento del cibo (39%), seguito dalla temperatura di servizio (36%) e dalla cottura. L’assessora Di Martino ha così commentato: “Gli esiti di questa ricerca sono molto utili: non sono affatto una bocciatura, evidenziano anzi una percezione del servizio che nella media dei singoli item è ampiamente sufficiente. Poi però, per la scuola dell’obbligo, nel giudizio complessivo si scende di un punto. Questo significa che, interrogati sui singoli aspetti, i genitori riconoscono di essere mediamente soddisfatti, mentre permane un’immagine complessiva al di sotto della sufficienza. Quindi – ha aggiunto l’assessora – dobbiamo lavorare, come del resto stiamo già facendo, per dare informazioni corrette e una visione del servizio più oggettiva, oltre che intervenire sul continuo miglioramento dei singoli aspetti del servizio. Accogliamo in particolare la richiesta di migliorare l’appetibilità dei piatti, posto che per quanto concerne qualità delle materie prima, salubrità ed equilibrio nutrizionale siamo ad ottimi livelli”, ha concluso Di Martino. (Rpi)