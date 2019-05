Speciale infrastrutture: Egitto-Russia, accordo per condotte centrale nucleare di Dabaa

- L’Autorità nazionale dell’Egitto per la produzione militare ha siglato un protocollo d’intesa con le aziende russe Tmk e Tube-2000 per la realizzazione del sistema di condotte in uso alla nuova centrale nucleare di Dabaa, nel nord-ovest del paese, della cui costruzione si sta occupando la compagnia russa Rosatom. Lo si legge in un comunicato stampa. Lo scorso 8 aprile l'Autorità egiziana per l’energia nucleare ha dato il via libera al sito prescelto per realizzare la prima centrale atomica del paese a Dabaa, nel governatorato di Matrouh, a 296 chilometri dal Cairo. "Questo permesso è un passo fondamentale verso la concessione della licenza della centrale nucleare di Dabaa", ha affermato Amgad al Wakil, capo dell'Ente per le centrali nucleari dell'Egitto. Sono stati esaminati il tipo di reattori, i dati del sito geografico, la progettazione e la valutazione dell'impatto ambientale. Secondo i contratti, la russa Rosatom dovrà fornire un prestito di 25 miliardi di dollari all'Egitto per costruire la centrale e fornire combustibile nucleare. La centrale nucleare sarà composta da quattro centrali nucleari di 1.200 megawatt ciascuna.(Cae)