Sicurezza: a Milano per celebrazioni dei 205 anni fondazione dell'Arma dei Cc si affianca iniziativa il 'Villaggio della Legalità" (3)

- Alle 11 presso la Caserma “Medici” in via Lamarmora si svolgerà la cerimonia militare alla presenza del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Marco Bussetti, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del comandante interregionale “Pastrengo”, Gen. di Corpo d’Armata Gaetano Maruccia e della Bandiera di Guerra del 3° RGT Lombardia che prevede lo schieramento in Armi di Reparti in Grande Uniforme Speciale. Nel corso della cerimonia, saranno premiati i militari distintisi in operazioni di servizio e soccorso ai cittadini. Una fase della cerimonia sarà interamente dedicata ai più giovani con: il tributo di un riconoscimento al coraggio degli studenti della Scuola media di Crema che il 20 marzo scorso, a San Donato Milanese sono stati liberati dai Carabinieri di Milano, e tratti in salvo da un autobus in fiamme, incendiato da un dirottatore e la premiazione degli studenti di Milano e della Città Metropolitana risultati vincitori del concorso “L’Arma dei Carabinieri per la Scuola, un’alleanza educativa territoriale”, per il quale, nell’edizione di quest’anno, è stato proposto il tema “Se fossi un Carabiniere, mi impegnerei per…”. (segue) (Rem)