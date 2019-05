Sicurezza: a Milano per celebrazioni dei 205 anni fondazione dell'Arma dei Cc si affianca iniziativa il 'Villaggio della Legalità" (4)

- Alle 16 invece le celebrazioni si trasferiranno al bosco di Rogoredo dove, alla presenza del prefetto di Milano, Renato Saccone, dei rappresentanti di “Italia Nostra” e delle massime autorità locali, il raggruppamento carabinieri Biodiversità di Roma procederà alla liberazione di due gheppi, salvati dai Carabinieri Forestali e curati dalle ferite che avevano riportato per l’azione dei bracconieri. Alle 21.30, in piazza Diaz, si svolgerà la cerimonia militare della deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti al Monumento al Carabiniere con la toccante esecuzione del silenzio d’ordinanza. Un momento di raccoglimento in ricordo di tutti i caduti dell’Arma e delle Forze Armate, con un particolare pensiero al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che quel monumento ha fortemente voluto. A seguire, sarà acceso per la prima volta il nuovo impianto di illuminazione del monumento (realizzato con il contributo del Comune di Milano e di A2A) alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dell’Arcivescovo Metropolita Mario Delpini. La giornata di celebrazioni si chiuderà sul sagrato del Duomo di Milano, con la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia che si esibirà in un concerto proponendo brani del proprio repertorio. (Rem)