Bologna: Salvini, quattro fermi, ennesima conferma legami calndestini e terrorismo

- Fermati due somali e due etiopi accusati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A tal proposito, il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta: "Grazie agli inquirenti e alle Forze dell’ordine, con particolare riferimento alla Dda di Bologna e alla Digos. Teniamo alta l’attenzione: nessuno spazio per criminali, fanatici, clandestini. Per l’ennesima volta emergono inquietanti legami tra chi entra irregolarmente in Italia e ambienti dell’estremismo islamico". (Rin)