Speciale difesa: Spagna, scontro fra le israeliane Elbit Systems e Rafael per armare il nuovo "Dragon"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società israeliane Elbit Systems e Rafael sono in lizza per accaparrarsi un ambito contratto e armare il futuro veicolo corazzato da combattimento 8x8 "Dragon" dell'esercito spagnolo. Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc", secondo cui le due aziende si confronteranno questa settimana a Madrid, in occasione della Fiera Internazionale della difesa e della sicurezza (Feindef). Secondo quanto si apprende, il ministero della Difesa avrebbe dato il via libera alla costruzione di 348 veicoli (per 2,1 miliardi di euro) di cui circa 190 unità, secondo fonti settoriali, saranno armati con un cannone da 30 mm senza equipaggio, che fa gola sia a Elbit Systems che a Rafael. (Res)