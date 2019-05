Speciale difesa: Giappone, costruttore motori a reazione Ihi escluso da progetto F-35

- Il costruttore giapponese di motori a reazione per aeromobili Ihi rischia di perdere l’accesso a uno dei suoi affari potenziali più promettenti. Il governo del premier Shinzo Abe ha stanziato 6,41 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019 per gli acquisti attraverso il programma di vendite militari straniere degli Stati Uniti, una cifra superiore del 70 per cento a quella dell’anno precedente; gran parte dei fondi verranno destinati all’acquisto di 105 cacciabombardieri F-35. Pochi di quei fondi, però, andranno a beneficio dei contractor della difesa giapponesi. Anche se gli accordi di acquisizione lasciano aperta la possibilità della produzione su licenza in Giappone, i termini vengono fissati da Washington. Il segmento difesa di Ihi ha generato 492,2 miliardi di yen, o circa il 30 per cento delle vendite di quel gruppo dell’industria pesante giapponese; nei prossimi anni, però, la percentuale potrebbe calare a circa il 10 per cento, nonostante l’aumento degli acquisti di armamenti da parte del Giappone. Come costruttore del primo motore a reazione del Giappone, Ihi esercita un monopolio quasi assoluto sui motori aerei per il ministero della Difesa, ma data la pressione di Washington per il riequilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi, quasi certamente il gruppo non potrà contare sugli F-35 per aumentare le proprie vendite. (Res)