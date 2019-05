Speciale difesa: Francia, i poliziotti verranno giudicati per i casi di violenza sui gilet gialli

- I poliziotti sospettati di aver compiuto delle violenze a margine delle manifestazioni dei gilet gialli verranno giudicati. Lo ha detto il procuratore di Parigi, Rémy Heitz, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Parisien” e ripresa da “Le Monde”. “Voglio essere chiaro: non c’è nessuna volontà da parte mia di eludere queste violenze o minimizzarle”, ha detto il procuratore, spiegando che sono state aperte 174 inchieste. Heitz spiega che la procura ha ricevuto 57 dossier riguardanti casi di violenza commessi da forze dell’ordine e tra questi otto sono stati affidati al giudice di istruzione. Dall’inizio delle proteste “2907 persone sono state messe in stato di fermo”, spiega Heitz, sottolineando che 1.304 di loro sono state rilasciate. (Res)