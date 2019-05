Certosa Trisulti: Fratoianni (Si), decisione Mibac è vittoria legalità

- Nicola Fratoianni, esponente di La Sinistra, afferma in una nota che l'avvio dell'iter di revoca della concessione dell'abbazia di Trisulti "alla fondazione di Steve Bannon è una bellissima notizia. È -a ggiunge - una vittoria della legalità, del buonsenso e delle popolazioni di quel territorio che si erano viste scippate un bene comune di cosi inestimabile importanza e bellezza. Fratoianni, autore di un'interpellanza e di un question time al governo nei mesi scorsi sull'assegnazione della Certosa alla Fondazione Dignitatis Humanae Institute di Bannon, e che ha partecipato alle due marce di protesta Collepardo-Trisulti, prosegue: "Ed è una vittoria di quei comitati locali che non si sono arresi e hanno lottato per un anno e mezzo. Noi che siamo stati fra i primi ad averli sostenuti, siamo fieri ed orgogliosi di questa battaglia. Rimane solo l'amarezza per il fatto che se anche altri ci avessero creduto prima, non si sarebbe perso così tanto tempo e l'Abbazia non si troverebbe nelle condizioni precarie in cui oggi si trova. Ora l'urgenza è salvare questo patrimonio inestimabile, recuperare il tempo perduto - conclude Fratoianni - e rendere a quelle popolazioni e a quel territorio la Certosa di Trisulti". (Com)